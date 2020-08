Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht

Meisenheim (ots)

Vermutlich beim Rangieren ist am Mittwoch ein VW Passat im Heimbacher Weg beschädigt worden. Der Fahrzeughalter hatte den PKW um 09:45 Uhr in der Nähe des Möbelhauses abgestellt. Als er gegen 18:00 Uhr zurückkam fand er die Beschädigungen. Der Unfallverursacher hatte sich weder bei ihm noch bei der Polizei gemeldet. Die Polizei in Lauterecken ermittelt deshalb wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise zur Sachlage unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

