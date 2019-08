Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Motorradfahrer zu schnell

Ense (ots)

Am Sonntag, um 19:45 Uhr, kam es auf der Werler Straße zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Arnsberg war mit seiner Honda aus Werl kommend in Richtung Ense unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve kam er aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit von der Straße ab und fuhr in den Graben. Das Motorrad überschlug sich und landete auf dem angrenzenden Acker. Der Fahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10000,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell