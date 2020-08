Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrolle in Höhe des Rüllbergbades

Homberg/Grumbach (ots)

Auch in diesem Sommer wird auf der B 270 in Höhe des Rüllbergbades die erlaubte Geschwindigkeit auf 50 Kilometer/Stunde reduziert. Damit soll die Sicherheit der Schwimmbadbesucher erhöht werden. Die Polizei führt immer wieder Geschwindigkeitskontrollen an dieser Stelle durch, um die Verkehrsregelung zu unterstreichen. Am Mittwochnachmittag wurden in kurzer Zeit mit wenigen Beamten eine Anzeige und drei Verwarnungen mit Verwarngeld für zu schnell gemessene Verkehrsteilnehmer ausgestellt. Die Anzeige erhält ein Autofahrer der nach Abzügen mit 105 Kilometern/Stunde unterwegs war. Die polizeilichen Kontrollen werden während der Schwimmbad-Saison fortgesetzt. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell