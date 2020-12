POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.12.2020 für Peine.

Polizei Salzgitter

Offensichtliches Ansprechen eines Junge in Edemissen. Polizei nimmt die Sache ernst, möchte aber gleichzeitig beruhigen und die Bevölkerung bitten, auf die professionelle Arbeit der Polizei zu vertrauen.

Edemissen, Blumenhagener Straße, 07.12.2020, 16:40 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein minderjähriger Junge beim Gassigehen offensichtlich von einer männlichen Person aus einem schwarzen Pkw heraus angesprochen wurde.

Angeblich soll der Mann den "Auftrag" gehabt haben, den Jungen nach Hause zu bringen. Nachdem der Junge das Gespräch beendet hatte, soll der Mann dem Minderjährigen bis nach Hause gefolgt sein.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, dunkle Haare. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Skoda gehandelt haben.

Die Polizei möchte sich bei diesem Sachverhalt sehr deutlich positionieren.

Insbesondere Sachverhalte, bei denen es um Kinder geht, werden bei der Polizei priorisiert bearbeitet. Die Polizei nimmt diesen Sachverhalt ernst und versucht, den Fahrer zu ermitteln. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei Edemissen unter der Telefonnummer 05176 976480 in Verbindung zu setzen.

Gleichzeitig bitten wir aber auch auf die professionelle Arbeit der Polizei zu vertrauen. Nicht jedes schwarze Fahrzeug, dass sie in ihrer Nachbarschaft sehen, darf als verdächtiges Fahrzeug angesehen werden.

"Wir bitten sie als verantwortungsbewusste Eltern, insbesondere ihre Kinder über diese Art von Gefahren zu sensibilisieren, aber auch keine Angst in den Kindern zu schüren. Bitte verbreiten sie keine Nachrichten in den sozialen Netzwerken, die über den aktuellen Ermittlungsstand der Polizei hinausgehen", so der Pressesprecher der Polizei.

