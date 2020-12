Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei an der Dessauer Straße - 31-Jähriger schwer verletzt

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nachdem Zeugen am Samstagabend (05.12., 22.10 Uhr) auf einen lauten Streit vor einem Haus an der Dessauer Straße aufmerksam geworden sind, informierten sie richtigerweise die Polizei. Am Einsatzort trafen die Beamten auf einen schwer verletzten 31-jährigen Mann. Er lag am Boden. Der verletzte Mann wurde durch die ebenfalls zum Einsatzort gerufenen Rettungssanitäter versorgt. Wenige Meter entfernt stand der vormalige Kontrahent des 31-Mannes. Er gab an, dass sich die Schlägerei aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelt habe. Der alkoholisierte 25-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Durch einen Arzt wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell