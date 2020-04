Polizei Hamburg

POL-HH: 200408-3. Drei mutmaßliche Dealer in Hamburg-Eidelstedt vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.04.2020, 16:20 Uhr Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Pinneberger Chaussee

Polizeibeamte der Verkehrsdirektion (VD 2) haben nach einer Fahrzeugüberprüfung drei mutmaßliche Dealer vorläufig festgenommen. Das Rauschgiftdezernat des Landeskriminalamtes (LKA 68) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beamte der VD 2 kontrollierten in der Pinneberger Chaussee einen Seat, in dem sich insgesamt drei Insassen (17,19,19) befanden. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, bemerkten sie sofort einen starken Marihuanageruch aus dem Innenraum des Fahrzeugs. Der 17-Jährige übergab den Beamten daraufhin einen Beutel mit Marihuana. Eine anschließende Durchsuchung des Pkw führte zum Auffinden von insgesamt 3205 Euro mutmaßlichen Dealgelds. Im Anschluss wurde durch einen Bereitschaftsrichter die Durchsuchung der gemeinschaftlichen Wohnung angeordnet, da die drei Beschuldigten bereits mit ähnlich gelagerten Delikten polizeilich in Erscheinung getreten waren.

Beamte des Drogendezernats (LKA 68) haben schließlich die Wohnung im Edelweißweg aufgesucht und nach weiteren Beweismitteln durchsucht. Hierbei stellten die Fahnder einen Teleskopschlagstock, einen Elektroschocker, Munition sowie diverse Tabletten und Flüssigkeiten, die dem Arzneimittelgesetz unterliegen, sicher.

Die drei Beschuldigten, zwei Deutsche (17,19) und ein Ägypter (19), wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

