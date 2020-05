Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Gerlingen; Rollerfahrer in Ludwigsburg leicht verletzt; Zeugensuche in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht, die am Dienstag zwischen 08:45 Uhr und 18:05 Uhr in der Ringstraße in Gerlingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Türöffnen einen Hyundai, der quer zur Fahrbahn in einer Parkbucht stand. Hierbei wurde ein Sachschaden von rund 2.000 Euro angerichtet. Ohne sich im Anschluss um das Geschehen zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Während der Unfallaufnahme entdeckten die eingesetzten Beamten weiße Lackantragungen an dem Hyundai. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0.

Ludwigsburg-West: 16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 2.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 19.15 Uhr in der Wernerstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein 16-jähriger Motorrollerfahrer war auf der Wernerstraße in Richtung Jenischstraße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein 53 Jahre alter Ford-Lenker entgegen. Als der Autofahrer bemerkte, dass der Rollerfahrer mittig der Fahrbahn fuhr und nach unten schaute, hielt er an. Der 16-Jährige bemerkte diesen Umstand vermutlich zu spät und krachte frontal gegen die Motorhaube des Ford. Der Jugendliche stürzte in der Folge und erlitt leichte Verletzungen. Wie sich später herausstellte, war der Rollerfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem hatte das Zweirad, das dem Vater des Jungen gehört, keinen Versicherungsschutz.

Ludwigsburg: Schwerverletzte Person aufgefunden

Im Rahmen einer Streifenfahrt waren am Dienstag gegen 23.35 Uhr zwei Beamte in Ludwigsburg unterwegs. Als der Fahrer von der Schorndorfer Straße, auf Höhe des "Blühenden Barocks", mit dem Streifenwagen auf einen Fußweg des "Bärenwiese-Parks" einbog, sah die Streife unmittelbar nach dem Einbiegen eine Person auf dem Boden liegen. Hierbei handelte es sich um einen 27-jährigen Mann, der augenscheinlich deutlich alkoholisiert war und nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen aufwies. Aufgrund dieser Feststellung wurde ein Rettungsdienst hinzugezogen und der schwerverletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit geht die Polizei von einem tätlichen Angriff auf den 27-Jährigen aus. Die Täter sind allerdings noch unbekannt. Diesbezüglich bittet das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, Personen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

