POL-HF: Unfall zwischen LKW und PKW- Polo-Fahrer leicht verletzt

(sls) In Herford kam es am Mittwochabend (18.3.) zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Oststraße / Zum Haberland. Gegen 18.20 Uhr befand sich der Fahrer eines LKW DAF auf der Oststraße. Der 53-jährige Fahrer aus Hessisch Oldendorf beabsichtige mit einem weiteren Insassen die Oststraße in Richtung Herford weiter zu fahren. Im Kreuzungsbereich Zum Haberland übersah er den von rechts kommenden Fahrer eines VW Polo. Der 20-Jährige aus Bünde wollte den Kreuzungsbereich Oststraße geradeaus in Richtung Füllenbruchstraße überqueren. Der LKW-Fahrer missachtete die Vorfahrt des VW Polo, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 20-Jährige wurde vorsorglich zur ärztlichen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Polo musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro. Die weitere Bearbeitung des Unfalls wird durch das Verkehrskommissariat übernommen.

