Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Personenkontrolle auf Schulgelände- Jugendliche führen Drogen mit

Herford (ots)

(sls) Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagabend vier Personen, die sich gegen 00.10 Uhr auf einem Schulgelände an der Werrestraße aufhielten. Die Beamten der Polizeiwache Herford nahmen die Gruppe genauer unter die Lupe und stellten Gebrauchsspuren von Betäubungsmittel-Konsum fest. Weiterhin wurden auf dem Boden weitere portionierte Tütchen mit Drogen aufgefunden. Bei einem 25-Jährigen wurde sogar in der Jackentasche eine Softair-Waffe gefunden. Die Beamten stellten die Tütchen mit Betäubungsmittel und die Waffe sicher und entließen die Personengruppe, nachdem die Personalien festgestellt wurden. Sie erwarten jetzt Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel-/ und Waffengesetz.

