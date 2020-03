Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.03.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Wohnwagen

Zwischen dem 12.03.20 und dem 16.03.20, 08:00 Uhr wurde vom Parkplatz "Birken" in der Gemarkung von Weißenborn ein weißer Wohnwagen "Hobby 610" entwendet. Der Wohnwagen stand ungesichert auf einem Parkplatz im Wald an der L 3300 und diente den Waldarbeitern als Schlaf- und Aufenthaltsmöglichkeit. Der Wert des Anhängers wird mit noch ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Anhänger

Zwischen dem 13.03.20, 18:00 Uhr und dem 16.03.20, 09:00 Uhr wurde in der Allendorfer Straße in Niddawitzhausen auf einem Firmengelände ein landwirtschaftlicher Anhänger beschädigt. Unbekannte haben zwei Reifen des mit Holz beladenen Anhängers beschädigt, indem in die Reifen eingestochen wurde. Der Schaden wird mit 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 11:00 Uhr ereignete sich gestern Vormittag im Schlehenweg in Witzenhausen-Ziegenhagen ein Verkehrsunfall, wobei sich die Unfallbeteiligten uneins über den Unfallhergang sind. Zur Unfallzeit befuhr ein 30-jähriger aus Fritzlar mit einem Transporter den Schlehenweg, als nach seinen Angaben 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Der 30-Jährige gab an, noch gehupt zu haben, was den Zusammenstoß jedoch nicht verhinderte. Dem gegenüber erklärt der 34-Jährige, dass er das Hupen wohl vernommen habe, der Transporter aber so schnell gewesen wäre, dass er den Zusammenstoß nicht verhindern konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Diebstahl von Starkstromkabeln

Ein Stromausfall am vergangenen Sonntagabend, um 23:45 Uhr, lässt zeitlich auf die Tatzeit von Starkstromkabeln im Baustellenbereich im Laubenweg in Witzenhausen schließen. Zu diesem Zeitpunkt haben unbekannte Täter ca. 70 Meter Starkstromleitung (64 Ampere) und 15 Meter Leitung mit 32 Ampere entwendet. Die unter Strom stehenden Leitungen wurden möglicherweise mittels einer Axt außerhalb des Verteilerkastens abgeschlagen. Der Schaden wird mit 1550 EUR angegeben. Um Hinweise bittet die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell