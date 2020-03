Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm, L 607 - Schwer verletzt

Muggensturm (ots)

Eine 43 Jahre Suzuki-Fahrerin wurde am Montagmorgen bei einem Unfall auf der L607 schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten der Verkehrspolizeiinspektion aus Baden-Baden war die Autofahrerin, vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, gegen 10:45 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und nach einem Überschlag gegen einen Baum geprallt. Die L 607 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden beziffert sich auch etwa 10.000 Euro.

