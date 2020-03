Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl auf Parkplatz- Unbekannte entwenden Kennzeichen

Vlotho (ots)

(sls) Auf einem Parkplatz an der Bismarckstraße kam es zum Diebstahl von Kennzeichen an einem Daewoo. Der Pkw wurde durch den Benutzer am Dienstagabend (17.3.) gegen 20.00 Uhr abgestellt. Als er am darauffolgenden Mittwochmorgen wieder mit dem Fahrzeug wegfahren wollte, bemerkte er den Diebstahl von beiden Kennzeichen. Unbekannte brachen beide Kennzeichen HF-AA1981 aus den Kennzeichenverstärkungen heraus. Die Verstärkungen wurden unmittelbar von den Tätern vor das Fahrzeug liegen gelassen. Die Polizei Herford bittet um Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib der Kennzeichen. Wem ist etwas Verdächtiges zur Tatzeit im Bereich des Parkplatzes aufgefallen. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

