Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: 50-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Husum (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es am Samstagmorgen (15.02.20) zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einer Wohnung im Husumer Stadtgebiet. Gegen 03:30 Uhr soll ein 50-jähriger Mann nach einem Streit seine 38-jährige Lebensgefährtin gewürgt haben. Nachdem sie sich befreien konnte, habe er versucht, sie mit einem Küchenmesser zu attackieren. Die Frau konnte den Angriff abwehren. Sie wurde durch den Messerangriff nicht verletzt und rief selbst die Polizei.

Zur psychiatrischen Begutachtung wurde der Mann zunächst in eine Fachklinik eingeliefert. Am Dienstag (18.02.20) wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg dem Haftrichter beim Amtsgericht Husum vorgeführt. Das Gericht hat Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags angeordnet. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell