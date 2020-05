Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallzeugen in Weissach gesucht; Einbruch in Ehningen

Ludwigsburg (ots)

Weissach: VW Polo beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen VW Polo, der zwischen Sonntag 17:30 Uhr und Dienstag 07:30 Uhr im Rosenweg in Weissach am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte beschädigte die linke Fahrzeugfront und suchte anschließend das Weite. Der entstandene Sachschaden wurde auf über 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Ehningen: Einbruch in Gerätescheune

Auf einen Schweißhelm, einen Aufsitzrasenmäher sowie einen Akkuschrauber hatten es bislang unbekannte Täter in der Straße "Mönchäcker" in Ehningen abgesehen. Zwischen Montag 20:30 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr machten sie sich an einer Gerätescheune zu schaffen. Über eine zuvor aufgehebelte Tür, die in einem Sektionaltor integriert ist, gelangten sie in die Scheune. Diese wurde anschließend durchsucht und das Diebesgut im Wert einer vierstelligen Summe entwendet. Der angerichtete Sachschaden an der Tür konnte noch nicht beziffert werden. Möglicherweise wurden die Diebe bei ihrer weiteren Tatausübung gestört. Vor Ort ließen sie zwei zum Abtransport bereitgelegte Kettensägen zurück. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 27045-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell