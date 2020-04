Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrerflucht nach Sturz einer Radfahrerin

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (29.04.), um 11:05 Uhr, hat sich an der Einmündung Hecken / Straßen im Stadtteil Herkenrath ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein Toyota fuhr in Richtung Moitzfeld und bog nach rechts in die Straße Hecken ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 60-jährigen Radfahrerin aus Bergisch Gladbach, die gerade erlaubterweise den Radweg in Richtung Herkenrath über die Einmündung hinweg nutzte.

Die Frau musste stark abbremsen und lenkte ihr Mountainbike noch zur Seite, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen ist es vermutlich nicht gekommen.

Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Toyota weiter, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Er wurde jedoch von einem Zeugen verfolgt, bis die alarmierte Polizei ihn stoppen konnte.

Der 81-jährige Bergisch Gladbacher will nicht bemerkt haben, dass er die Radfahrerin beim Abbiegen gefährdet hat. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (ct)

