Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Burscheid (ots)

Gestern Abend (29.04.), um 20:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Wache Burscheid im Akazienweg einen BMW mit Gladbacher Kennzeichen.

Die 23-jährige Leverkusenerin am Steuer des Wagens wurde intensiv auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Sie wies dabei körperliche Auffälligkeiten auf, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Sie räumte schließlich ein, am Vortag Amphetamine und Marihuana konsumiert zu haben. Die Fahrerin musste die Beamten im Streifenwagen in ein Krankenhaus begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Sie erwartet nun bei positivem Untersuchungsergebnis ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Zudem wird in einem solchen Fall die Straßenverkehrsbehörde prüfen, ob ihr die Fahrerlaubnis entzogen wird. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, PHK Tholl

Telefon: 02202 205 117

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell