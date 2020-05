Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rasenmäher in Bietigheim-Bissingen abgebrannt; Jugendlicher Kleinkraftradfahrer stürzt schwer in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Rasenmäher abgebrannt

Ein ferngesteuerter Rasenmäher brannte am Dienstag gegen 14:20 Uhr in Bietigheim-Bissingen aus. Das neue Gerät wurde in der Wobachstraße verwendet und fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Ein Anwohner konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. Die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen kam mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Vaihingen an der Enz: Jugendlicher Kleinkraftradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades stürzte am Dienstag in Vaihingen an der Enz in der Stuttgarter Straße und verletzte sich dabei schwer. Der Jugendliche fuhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Fantic hinter einem Pkw in Richtung Bundesstraße 10. Als der Pkw verkehrsbedingt langsamer wurde, musste der junge Mann vermutlich aufgrund fehlendem Sicherheitsabstandes und nicht angepasster Geschwindigkeit seinen Roller sehr stark abbremsen. Hierbei stürzte er auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der 17-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Kleinkraftrad belief sich auf circa 500 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Zeugen des Unfalls sich unter Tel. 0711 6869 0 zu melden.

