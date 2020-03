Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach, 2.3.2020, 14.00 Uhr Diebstahl einer Geldbörse

Offenbach (ots)

Am 2.3.2020, gegen 14.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt in Offenbach einen Geldbeutel aus der Jackentasche. Der Geldbeutel wurde noch am selben Tag in einem Vorgarten in Landau aufgefunden. Bis auf das Bargeld und die EC-Karte befanden sich noch alle Gegenstände im Geldbeutel. Mit der EC-Karte wurden noch am Tattag durch die unbekannten Täter drei Einkäufe mit dem kontaktlosen Zahlen getätigt. Die Ermittlungen hierzu dauern an

