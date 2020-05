Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Pizzabote beraubt

Ludwigsburg (ots)

Der 45-jährige Mitarbeiter eines Pizza-Lieferdienstes ist am frühen Montagmorgen gegen 02:30 Uhr im Maichingen Opfer eines räuberischen Trios geworden. Die Unbekannten hatten unter falschem Namen über ein Online-Portal Pizzen im Wert von ca. 45 Euro zu einer Adresse in die Bismarckstraße bestellt. Dort angekommen fand der 45-Jährige den Namen jedoch nicht und wartete kurz an seinem Lieferfahrzeug. Hier kamen die drei Täter auf ihn zu. Während einer von ihnen vorgab, zahlen zu wollen, wurde der Pizzabote plötzlich vom zweiten Täter umklammert. Dessen Komplizen nahmen die Pizzen aus der Lieferbox und alle drei flüchteten in unbekannte Richtung. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031 13-00, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell