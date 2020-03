Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Hardthausen: Landesstraße mit Glas übersäht

Nicht ausreichend gesicherte Ladung war der Grund für Verkehrsbeinträchtigungen am Donnerstagmorgen, gegen 6.55 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Öhringen und Neuenstadt. Glaselemente auf einem Anhänger waren Höhe Gochsen auf die Fahrbahn gefallen und lagen in Scherben über 50 Meter verteilt. Mit einem Kehrbesen wurde die Störung beseitigt, der Verkehr konnte wieder fließen. Eine Nachreinigung war nicht erforderlich.

Neckarsulm: Brand in der Teeküche

3.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Brandes in der Teeküche eines Einkaufszentrums in der Neckarsulmer Rötelstraße am Donnerstagmorgen. Auslöser des Brandes war vermutlich eine unachtsam eingeschaltete Herdplatte. Durch die Hitzeentwicklung schmolz im Anschluss ein nebenstehender Wasserkocher und geriet in Brand. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Feuerwehr Neckarsulm war mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

Bad Friedrichshall-Heuchlingen: Vermummter versucht Warenbox aufzubrechen

Fünf Liter Apfelsaft in einem Tetrapack befanden sich in einer Warenbox am Obstautomaten beim Obstgut Heuchlingen in Bad Friedrichshall. Grund genug für eine unbekannten maskierten Mann diesen am Dienstagmorgen aufzuhebeln. Der Tatverdächtige scheiterte mit seinem Vorhaben. Der Automat wurde hierbei leicht beschädigt. Die Tatzeit kann aufgrund der Videoüberwachung auf vier Uhr morgens festgelegt werden.

Oedheim: Drei Fahrräder gestohlen

Zwei hochwertige Pedelecs der Marke Haibike und ein Trekkingrad der Marke Victoria entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einer Garage in der Oedheimer Eichenstraße. Wie die Tatverdächtigen in die Garage gelangten ist derzeit noch unbekannt. Es wird vermutet, dass an der elektronischen Verriegelung des Tores manipuliert wurde. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag in der Eichenstraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten in Bad Friedrichshall, Telefon 07136 98030, zu melden.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbruch in Bäckerei

20 Packungen Kaffee und einen Tresor mit den Einnahmen des Donnerstags entwendeten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Bäckerei am Rathausplatz in Bad Friedrichshall. Die Langfinger kamen in der Nacht zum Freitag über eine Seitentür in das Objekt und verschwanden unerkannt. Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten in Bad Friedrichshall, Telefon 07136 98030, zu melden.

Pfaffenhofen: Hecke in Brand

Die Feuerwehr von Pfaffenhofen hatte den Brand einer Hecke auf einem Grundstück im Bereich des Stettenklingenhofs schnell im Griff. Mit neun Einsatzkräften konnte das Feuer gelöscht werden. Um 9.30 Uhr am Donnerstagmorgen wurde laut Zeuge ein Mann auf dem Grundstück gesehen, der dort etwas verbrannt haben soll. Offenbar geriet hierbei die Hecke in Brand. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Unfall nach Rotlichtfahrt

Bei roter Ampel und verdeckt hinter einem Lkw fuhr der Fahrer eines Rollers am Donnerstagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, von der Karl-Wüst-Straße in Heilbronn in die Lichtenberger Straße ein. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines Quads bei grün los. Dem Fahrer gelang es zwar noch vollständig abzubremsen, eine Kollision mit dem Roller gab es trotzdem. Der Sachschaden blieb gering, verletzt wurde niemand. Am Roller waren noch Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht, sodass der 17-jährige Fahrer nun mit einer Anzeige rechnen muss.

Heilbronn-Frankenbach: Zeitvertreib Graffiti

Bei Kontrollen von Spielplätzen sowie Sport- und Freizeitanlagen im Bereich Heilbronn-Frankenbach wurden am Mittwochnachmittag im Bereich des Basketballplatzes im Riedweg drei Jugendliche festgestellt, die an einer Mauer unterhalb des Platzes Graffiti anbrachten. Alle drei müssen nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung rechnen.

Neckarsulm: Unfallzeugen gesucht

Auf der Fahrt von Heilbronn in Richtung Neckarsulm, musste der Fahrer eines roten Honda Civic am Donnerstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, vollständig, zwischen dem linken und dem rechten Fahrstreifen der B27, abbremsen, um einen Unfall mit einem orangefarbenen Motorrad zu verhindern. Der Hondafahrer setzte im Bereich der Autobahnauffahrt zur A6 seine Blinker um die Spur von links nach rechts zu wechseln. Während des Fahrbahnwechsels näherte sich von hinten ein orangenes Motorrad auf der rechten Spur. Ohne Rücksicht auf den Honda Civic zu nehmen, überholte der Fahrer des Kraftrads auf der rechten Spur. Dem Honda Fahrer blieb nichts anderes übrig als bis zum Stillstand abzubremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Motorrad zu verhindern. Der Fahrer eines nachfolgenden grauen Audis konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Honda-Civic. Laut der Aussage des Audi-Fahrers konnte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vor ihm gerade noch dem stehenden Honda ausweichen. Die Polizei Neckarsulm bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere die Insassen des noch unbekannten Wagens, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

