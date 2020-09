Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Auto hinter Lkw

Ense (ots)

Am Dienstagmorgen (8. September), gegen 6.05 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Soester mit seinem Wagen die Werler Straße (B516) aus Richtung Soest kommend in Richtung Ense-Bremen. An der Straßeneinmündung der K8 wollte er nach links, in Richtung Niederense, abbiegen. Ein ihn entgegenkommender Lkw wollte seinerseits in die K8 nach rechts abbiegen, so dass der Soester glaubte seinen Abbiegevorgang ungefährdet fortsetzen zu können. Hierbei übersah er jedoch einen, hinter dem Lkw fahrenden 43-jährigen Autofahrer aus Ense. Im Einmündungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Die beiden Fahrer wurden anschließend mit zwei Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei geht bei den beiden Autos von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von circa 14.000 Euro aus. (reh)

