Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Leitpfosten übersehen

Anröchte (ots)

Eine 16-jährige Anröchterin befuhr am Montag (7. September), gegen 16.10 Uhr, die Lippstädter Straße aus Erwitte kommend in Richtung Anröchte. Kurz vor dem Ortseingangsschild überfuhr sie einen, auf der Straße liegenden, Leitpfosten und verlor hierdurch die Kontrolle über ihren Kraftfahrzeugroller. Durch den folgenden Sturz verletzte sie sich leicht. Andere Autofahrer hielten sofort an und halfen der Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Sie wurde zur weiteren ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 400 Euro. (reh)

