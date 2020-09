Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Polizei sucht hellgrünen Van

Geseke (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht einen hellgrünen Van. Am Montag befuhr, gegen 9.45 Uhr, eine Autofahrerin den Verlarer Weg in Richtung Verlar. Hierbei kam ihr ein hellgrüner Wagen, ähnlich einem VW Caravelle, nur etwas höher, entgegen. Das Fahrzeug hatte zudem noch eine Aufschrift auf der Fahrzeugseite. Obwohl die Autofahrerin möglichst weit rechts auf der Straße fuhr, kam es zur Kollision der beiden Außenspiegel, wodurch der Wagen der Frau an mehreren Stellen beschädigt worden ist. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Fahrer oder die Fahrerin des hellgrünen Van die Fahrt fort. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben über den Van machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

