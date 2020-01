Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 68-Jährige fällt Taschendiebin zum Opfer

Kaiserslautern (ots)

Eine 68-Jährige ist am Donnerstag in der Innenstadt von einer Taschendiebin bestohlen worden. Die Geschädigte war gegen 14.30 Uhr zum Einkaufen in einem Shoppingcenter unterwegs. Als sich die 68-Jährige in einem Modegeschäft eine Bluse anschaute, drängte sich dicht neben ihr eine Frau. Die Unbekannte schaute sich ebenfalls die Warenauslage an, so der Eindruck der 68-Jährigen. Kurz darauf bemerkte die Geschädigte, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche fehlte. Vermutlich hatte die Unbekannte unbemerkt die Tasche geöffnet, griff den Geldbeutel und machte sich mit der Beute - rund 250 Euro, Bankkarten und Ausweisdokumente - auf und davon. Die Verdächtige ist etwa 30 Jahre alt. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei aktuell nicht vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell