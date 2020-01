Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann mit Axt beschädigt mehrere Betonpfeiler am Exerzierplatz

Pirmasens (ots)

Am Sonntag erhielt die Polizei über Notruf Kenntnis von einem Mann, der am Exerzierplatz mit einer Axt herumläuft und auf die Betonpfeiler einschlägt. Der 25jährige Pirmasenser wurde noch vor Ort angetroffen. Nachdem er die Axt gemäß der polizeilichen Verfügung weggeworfen hatte, konnte er widerstandslos festgenommen werden. Ein in seiner Hosentasche mitgeführtes Messer wurde ebenso sichergestellt wie die Axt. Da der Mann augenscheinlich nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war und nach eigenen Angaben an einer Psychose leidet, wurde er in das Krankenhaus eingeliefert. Im Nachgang konnten an fast allen Betonpfeilern Einkerbungen festgestellt werden. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Meldungen an die Stadt Pirmasens und die Unterbringungsbehörde wurden gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell