POL-PDPS: Verkehrsunfall unter BTM-Einfluss und weitere Delikte

Weil er am 26.01.2020 gegen 14:35 mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad beim Rechtsabbiegen von der Homburger Straße in die Gottlieb-Daimler-Straße die Kontrolle über sein Gefährt verlor und mitsamt diesem nach links umkippte, verursachte ein 48-Jähriger Mann eine Kollision mit dem Pkw eines 46-Jährigen, der auf der Linksabbiegerspur in der Gottlieb-Daimler-Straße darauf wartete, dass die Lichtsignalanlage für ihn auf Grün umspringt.

Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten fest, dass der Fahrer des Kleinkraftrades offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss steht, was durch einen Schnelltest, der positiv auf THC und Opiate verlief, bestätigt wurde. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden.

Die polizeilichen Überprüfungen ergaben darüber hinaus, dass der 48-Jährige keine Fahrerlaubnis für das motorisierte Dreirad besitzt, sondern lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung verfügt. Zusätzlich stellten die Beamten bei der Durchsuchung seiner Person ca. sechs Gramm Cannabis sicher - so kamen zu dem strafrechtlich relevanten Fehlverhalten beim Unfall noch zweite weitere Strafanzeigen hinzu.

