Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Verletzten

Bild-Infos

Download

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 26.01.2020, gegen 14:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Bahnhofstraße / Schützenstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Aufgrund einer ausgefallenen Ampelanlage in diesem Bereich wurde die Verkehrsregelung durch die dortigen Verkehrszeichen übernommen. Ein 72-jähriger Mann aus Pirmasens befuhr mit seinem PKW Hyundai Kona und seiner 71-jährigen Beifahrerin aus Pirmasens die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Turnstraße. An der genannten Kreuzung missachtete er das dortige Stopp-Schild. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW KIA Rio einer 56-jährigen Frau aus Pirmasens. Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 71-jährige Beifahrerin wurde mit Verdacht einer Unterarmfraktur in das Städtische Krankenhaus Pirmasens verbracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen von ca. einer Stunde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell