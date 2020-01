Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 25.01.2020 kam es zwischen 10:15 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Outlet-Centers. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen beschädigte ein PKW den geparkten grauen Opel Mokka im Frontbereich während des Ausparkens. Der Opel Mokka war auf dem Parkplatz geparkt. Es entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro am Opel. Täterhinweise liegen vor. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht dennoch weitere Zeugen der Verkehrsunfallflucht.

