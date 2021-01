Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nachhaltig, aber falsch

Gronau (ots)

Einen funktionstüchtigen Backofen wolle er nicht einfach so entsorgen, gab ein 22-Jähriger am Samstag in Gronau an. Aus diesem Grund stellte er das Gerät gegen 14.00 Uhr neben Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses ab. Auf dem Ofen klebte ein handschriftlicher Hinweis, dass noch alles funktionieren würde. Zeugen beobachten ihn und seinen Begleiter. Der Gedanke der Nachhaltigkeit mag im ersten Ansatz gut sein. Die Ausführung könnte aber eine illegale Müllentsorgung darstellen. Nun folgt ein Ordnungwidrigkeitenverfahren. Den Backofen hat der Gronauer wieder in Verwahrung genommen, um ihn ordnungsgemäß zu entsorgen.

