Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Wohnhaus

Raesfeld (ots)

Eingebrochen sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Raesfeld. Die Täter drangen in die Doppelhaushälfte am Roggenkamp ein, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. In den Garten gelangten sie durch ein unverschlossenes Tor. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungstand erbeuteten die Diebe Schmuck und einen Fahrzeugschlüssel. Zu dem Geschehen kam es am Samstag zwischen 17.00 und 22.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell