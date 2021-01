Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Minibagger in Skateranlage

Stadtlohn (ots)

Mit einem Minibagger sind in der Nacht zum Samstag Unbekannte durch den Losbergpark in Stadtlohn gefahren. Nachdem die Täter eine Metallumzäunung durchfuhren und in die Halfpipe steuerten, kippte das Arbeitsgerät um. Entwendet hatten die Vandalen den Bagger von einer Baustelle am SuS Sportpark. Im Losbergpark ließen zudem Unbekannte ihren Müll wie Kunststoffbecher, geleerte Alkoholflaschen und Pizzaschachteln zurück. Auf dem Parkplatz des Sportparks war zudem ein Verkehrszeichen gewaltsam umgeknickt worden. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell