Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Renitenter Ladendieb verletzt Verkäuferin.

LippeLippe (ots)

Donnerstagnachmittag versuchte ein 35-jähriger Mann aus Hamm in einem Verbrauchermarkt in der Langen Straße Zigaretten und Lebensmittel zu stehlen. Drei Mitarbeiterinnen des Marktes erkannten das und wollten den Mann zur Rede stellen. Dabei wehrte er sich und verletzte eine der Frauen leicht. Gemeinschaftlich gelang es den drei Mitarbeiterinnen, den 35-Jährigen an der Flucht zu hindern, bis die Polizei eintraf. Auf den Mann wartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung.

