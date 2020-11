Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mit Promille aber ohne Führerschein ...

LippeLippe (ots)

... befuhr am Mittwochabend ein 35-jähriger Mann aus Lage mit einem Motorrad den Braker Weg in Richtung Brake. Aufgrund seiner Alkoholisierung nahm er gegen 21 Uhr am Kreisverkehr zur Bunsenstraße die dortige Ausfahrt als Einfahrt und kam mit seiner Yamaha zu Fall. Dabei hatte er noch Glück, dass sich im Kreisverkehr eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin befand, die ihren Wagen vor dem auf der Straße liegenden Lagenser anhalten konnte. Der Mann verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand auch nur leichter Sachschaden. Einen Führerschein konnte der 35-Jährige nicht vorweisen. An der Yamaha befindet sich ein Saisonkennzeichen, das bis Oktober gilt, so dass er auch ohne einen gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Nach der fälligen Blutentnahme konnte der Lagenser das Klinikum wieder verlassen.

