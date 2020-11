Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde/Schieder-Schwalenberg. Wieder Katalysatoren geklaut.

LippeLippe (ots)

Wieder stahlen bislang Unbekannte die Katalysatoren von zwei geparkten Fahrzeugen. In Lügde schlugen die Diebe zwischen vergangenem Donnerstag und Montagnachmittag zu. Sie stahlen den Kat eines am Fahrbahnrand der Siemensstraße abgestellten Opel Zafiras. Ein VW war das Ziel der Täter in Schieder-Schwalenberg. Der Eigentümer hatte seinen Wagen zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen auf dem Parkplatz einer ehemaligen Gaststätte an der Pyrmonter Straße abgestellt. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

