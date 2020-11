Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Motorradfahrer stürzt nach waghalsigem Fahrmanöver.

Lippe (ots)

Weil er mit seiner Suzuki am Dienstagnachmittag nur auf dem Hinterrad fuhr, stürzte der 19-jährige Fahrer des Motorrades auf der Tunnelstraße und verletzte sich dabei. Gegen 14:50 Uhr fuhr der Bielefelder an der Ampel Tunnelstraße/Hellweg in Richtung Asemissen an. Dabei beschleunigte er seine Suzuki so stark, dass er auf einem Rad fuhr. Auf Höhe der Robert-Hanning-Straße kam der 19-jährige zu Fall und verletze sich. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. An der Suzuki entstand Sachschaden. Zeugen gaben an, der Bielefelder sei bereits zuvor sehr waghalsig unterwegs gewesen und habe dabei andere Verkehrsteilnehmende gefährdet. Dieser Personenkreis, aber auch weitere Zeugen, denen der Fahrer des gelben Geländemotorrades aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 zu melden.

