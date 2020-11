POL-LIP: Lügde. Vom eigenen Auto überrollt - Zeugen gesucht.

Polizei Lippe

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen "Am Weinberg" ereignet hatte. Gegen 11:05 Uhr beabsichtigte ein 81-jähriger Mann seinen VW Golf anzuschieben, da die Batterie entladen war. Dabei geriet der Mann unter das Fahrzeug und wurde schwer verletzt. Der VW rollte eine Böschung hinab und wurde erst durch eine Grundstücksmauer gestoppt. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Wer etwas zu dem Vorfall sagen kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

