Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Billinghausen. Werkzeuge entwendet.

LippeLippe (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Firma in der Windausstraße. Das Firmengebäude befindet sich noch in der Errichtungsphase. Die Täter stahlen zahlreiche Werkzeuge aus dem Gebäude. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell