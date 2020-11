Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fahndung nach Ladendieben.

LippeLippe (ots)

Im September dieses Jahres stahlen zwei Männer Mobiltelefone im Wert von knapp 4.500 Euro. Sie entwendeten die Geräte aus einer Vitrine der Marktkauf-Filiale in Lemgo. Eine Überwachungskamera konnte Fotos der beiden Täter aufnehmen, die nunmehr aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses veröffentlicht werden dürfen. Die Bilder sowie eine Beschreibung der beiden Diebe finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/lemgo-besonders-schwerer-fall-des-ladendiebstahls Hinweise auf die Identität der Männer richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Telefonnummer 05261/9330.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell