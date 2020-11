Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Katalysatoren von mehreren Fahrzeugen entwendet.

LippeLippe (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag an mindestens vier Fahrzeugen die Katalysatoren. Die Fahrzeuge standen auf einem zu mehreren Wohngebäuden gehörenden Parkplatz am Biesterbergweg. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell