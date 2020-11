Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Diebe stehlen Bier.

LippeLippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zugang zu einer Garage "Im Hafen". Dabei beschädigten die Täter das elektrische Garagentor. Die Diebe entkamen mit drei Flaschen Bier. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

