POL-LIP: Kreis Lippe. Start der Online-Aktionswoche "Mach dein Passwort stark!".

Im Rahmen der Kampagne "Mach dein Passwort stark!" vom Landeskriminalamt (LKA) NRW veranstaltet die Polizei Lippe vom 23.-27. November 2020 gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Detmold eine Online-Aktionswoche. Eine Woche lang gibt es täglich viele hilfreiche Informationen, Tipps und Tricks rund um das Thema Passwortsicherheit: https://lippe.polizei.nrw/artikel/praeventionskampagne-mach-dein-passwort-stark

Passend dazu wird am 26. November 2020 von 18.30 bis 20.00 Uhr für alle Interessierten ein Online-Vortrag angeboten. Referieren werden Dr. Olivera Holzkamp vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz (Bereich Cybercrime) von der Polizei Lippe und die Leiterin der Verbraucherzentrale Detmold, Brigitte Dörhöfer. Wer Interesse hat am Online-Vortrag teilzunehmen, meldet sich bitte vorab an unter: https://innovation-landlab.de/veranstaltungen/ oder per E-Mail an: detmold@verbraucherzentrale.nrw

