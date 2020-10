Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 21.10.2020

Goslar (ots)

Diebstahl Innerhalb der letzten zwei Wochen drangen bislang unbekannte Täter in die Sporthalle 2 des Schulzentrums Seesen in der St.-Annen-Straße ein und brachen einen Spind und eine Tür auf. Bislang ist nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden sind. Die Schadenshöhe beträgt etwa 800 Euro. (som)

Diebstahl In der letzten Woche entwendete ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen und den Heckscheibenwischer eines geparkten PKW, der An der Landesbahn abgestellt wurden war. (som)

Sachbeschädigung In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter einen PKW, der auf dem Parkplatz hinter dem alten Krankenhaus an der Lautenthaler Straße abgestellt wurden war. Dabei wurde mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter der Telefonnummer 05381-9440 in Verbindung zu setzen. (som)

