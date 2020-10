Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in Pye - Radfahrer stürzte

Osnabrück (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Wallenhorst mit seinem Pedelec den Fürstenauer Weg in Richtung Osnabrück. Im Stadtteil Pye, aus der Pyer Straße kommend, bog ein schwarzer Pkw auf den Fürstenauer Weg in Richtung Hollage ein. Dabei touchierte der Pkw das Hinterrad des Pedelecs, woraufhin der Wallenhorster stürzte. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt, allerdings entstanden am Fahrrad Schäden in Höhe von rund 300 Euro. Der schwarze Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Hollage fort. Wer Hinweise zu dem Pkw geben kann oder sogar Zeuge des Unfalls wurde, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2315 oder -2215.

