Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Drei Verletzte nach Unfall in Steinfeld

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Bei einem Unfall auf dem Voltlager Damm (K 105) wurden am Dienstagabend zwei Autofahrer schwer, und ein Autofahrer leicht verletzt. Ein 45-Jähriger befuhr gegen 17.55 Uhr mit einem Daimler die Kreisstraße in Richtung Voltlage. In Höhe der Hausnummer 12 stieß er seitlich mit dem entgegenkommenden Audi eines 21-Jährigen zusammen und prallte anschließend frontal gegen den dahinter befindlichen Hyundai eines 26-Jährigen. Infolgedessen geriet der 26-Jährige mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf einem Acker zum Stillstand. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem Auto und ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Ebenfalls schwer verletzt wurde der 45-Jährige, der nach dem Zusammenstoß mit seinem Pkw quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Der Audi-Fahrer geriet nach links von der Straße ab und kam auf einem angrenzenden Radweg zum Stillstand. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sein gleichaltriger Beifahrer blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell