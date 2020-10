Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Balkon eines Mehrfamilienhauses brannte

Osnabrück (ots)

Gegen 17:25 Uhr gerieten am Dienstag Gegenstände auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Gartlager Weg in Brand. Nachbarn bemerkten zunächst eine Rauchentwicklung, kurze Zeit später waren auch Flammen erkennbar. Die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte das Feuer in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Schinkel schnell löschen. Am Balkongeländer und dem Gebäude entstanden leichte Schäden, ihre Höhe wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell