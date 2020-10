Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zigarettenautomaten aufgebrochen - zwei Verdächtige vorläufig festgenommen

In der Ruwestraße brachen Unbekannte am Sonntag, zwischen 01.45 und 06.15 Uhr, einen Zigarettenautomaten auf und erbeuteten Bargeld und Tabakwaren. Am Montag beobachtete ein Zeuge gegen 02.35 Uhr zwei Männer, die sich in der Oststraße an einem Automaten zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. In unmittelbarer Nähe konnten die Beamten zwei Verdächtige vorläufig festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 37-jährigen Mann aus Belm und einen 43 Jahre alten Osnabrücker. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde noch in der Nacht bei dem Osnabrücker durchsucht. Dabei wurden die abgebildeten Werkzeuge sichergestellt, die vermutlich aus einem Einbruch stammen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Verdächtigen mangels Haftgründen in Freiheit entlassen. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu den Automatenaufbrüchen geben können, oder Angaben zur Herkunft der Werkzeuge machen können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

