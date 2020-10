Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde - Rüttelplatte aus Neubaugebiet gestohlen

Gehrde (ots)

Von einem Grundstück am Ulmenweg entwendeten Unbekannte am Sonntag, zwischen 01.15 und 01.45 Uhr, eine Rüttelplatte. Das Diebesgut dürften der oder die Täter mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

