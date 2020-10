Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Fußgängerin angefahren- Pärchen auf Fahrrad gesucht

Bissendorf (ots)

Die Meller Polizei sucht nach einem jungen Pärchen, das am Sonntag, 27.09.2020, an einem Verkehrsunfall auf der Schledehausener Straße beteiligt war. Beide waren etwa 25 Jahre alt und gegem 09.40 Uhr auf dem kombinierten Fuß-und Radweg in Richtung der Schelenburg unterwegs. Auf dem Abschnitt hinter Oberjeggen kam es zum Zusammenstoß der Radlerin mit einer 65-jährigen Fußgängerin, die dadurch zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Das Pärchen erkundigte sich zwar noch nach dem Befinden der Frau, fuhr dann aber ohne Angabe der Personalien weiter. Die Polizei bittet die jungen Radfahrer sowie zwei namentlich nicht bekannte Zeugen des Unfalls, sich unter 05422-920600 zu melden.

