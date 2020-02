Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Sachbeschädigung von Pkw nach Streit um Parkplatz

Koblenz (ots)

Am 01.02.2020 kam es um die Mittagszeit auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hohenzollernstraße in Koblenz zu Unstimmigkeiten zwischen zwei Fahrzeugführern, die zeitgleich in eine freiwerdende Parklücke einfahren wollten. Beide Fahrzeugführer drückten mittels Gesten ihr jeweiliges Unverständnis aus. Die Fahrerin eines VW Polo ließ Vernunft walten, parkte ihr Fahrzeug in einer anderen Parklücke und ging mit ihrem Beifahrer zum Einkaufen. Der 31jährige männliche Fahrer des anderen Pkw nahm den Zwischenfall offenbar persönlicher, denn er begab sich - mit seiner kleinen Tochter an der Hand - zu dem geparkten Fahrzeug der Frau und zerkratzte mit einem mitgeführten Taschenmesser die Beifahrerseite des VW Polo über die gesamte Länge. Hierdurch verursachte er einen geschätzten Sachschaden von ca. 800 Euro. Sein Handeln wurde von der Videoüberwachung des Einkaufsmarktes aufgezeichnet, so dass dem Mann dieses zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Als die Polizei ihn später zur Rede stellte, räumte er die Tat auch ein.

