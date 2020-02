POL-HA: Verkehrsunfallstatistik 2020 - Einladung zur Pressekonferenz am 25.02.2020

Polizei Hagen

Das Polizeipräsidium Hagen lädt alle interessierten Medienvertreterinnen und -vertreter zur Bekanntgabe der Verkehrsunfallstatistik 2020 ein. Hierbei erläutern Polizeipräsident Wolfgang Sprogies und Polizeidirektor Hubert Luhmann (Direktionsleiter Verkehr) die Entwicklungen des vergangenen Jahres. Darüber hinaus stehen beide für etwaige O-Töne zur Verfügung.

Die Pressekonferenz findet am Dienstag, den 25.02.2020, ab 14:00 Uhr, auf dem Berliner Platz am Hauptbahnhof in 58095 Hagen in einem größeren Polizeifahrzeug statt.

Bitte melden Sie sich für eine Teilnahme bis Donnerstag, 20.02.2020, 16:00 Uhr, per E-Mail unter pressestelle.hagen@polizei.nrw.de an.

Die Örtlichkeit für die Pressekonferenz wurde ausgewählt, weil insbesondere im Bereich des Fußgängerüberweges am Zentralen Omnibusbahnhof (Graf-von-Galen-Ring) regelmäßig zahlreiche Fußgänger feststellbar sind, die das Rotlicht der dortigen Ampel missachten. Im Jahr 2019 konzentrierte sich die Hagener Polizei besonders auch auf Fußgänger, welche die mit die "schwächsten" Verkehrsteilnehmer darstellen. Im aktuellen Jahr soll dieser Ansatz weiter verfolgt werden.

Fußgänger tragen durch ihr Verhalten im Straßenverkehr erheblich dazu bei, nicht verletzt zu werden. Ein regelkonformes Verhalten, besonders beim Passieren von Straßen mit hohem Fahrzeugaufkommen, verringert die Wahrscheinlichkeit von einem Fahrzeug erfasst zu werden erheblich. Leider ist auch bei den Fußgängern der Trend zu beobachten, dass lebenswichtige Regeln immer mehr aus dem kollektiven Bewusstsein verschwinden. Der Bereich am Zentralen Omnibusbahnhof macht dies besonders deutlich.

Während der Pressekonferenz werden Beamtinnen und Beamte der Direktion Verkehr gezielte Kontrollen an dem oben beschriebenen Fußgängerüberweg durchführen.

